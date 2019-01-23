В Госдуме назвали условия для обсуждения проектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением власти в Сети. Первое чтение документов намечено на 24 января, но депутаты сначала хотели бы увидеть отзывы правительства на них.

В Госдуме назвали условия для обсуждения проектов о борьбе сфейковыми новостями и оскорблением власти в Сети. Первое чтение документовнамечено на 24 января, но депутаты сначала хотели бы увидеть отзывы правительствана них.Госдума рассмотрит эти законопроекты при условии, если правительствоозвучит свое мнение, а во время рассмотрения в зале заседаний будутприсутствовать представители профильных министерств. Кроме того, с содокладами должны обязательно выступить главыпрофильных думских комитетов и авторы документов. Позицию депутатов донес до журналистов первыйвице-спикер Иван Мельников после Совета Думы.В общей сложности депутатам предстоит рассмотреть четырезаконопроекта, по двум из которых кабмин уже высказал свое мнение. "Первоеусловие – что завтра к рассмотрению повестки дня должен быть роздан отзывправительства по всем четырем законопроектам", – сказал Мельников.Кроме того, депутаты ждут на рассмотрение этихзаконопроектов представителей правительства, которые будут готовы ответить навопросы народных избранников. Наконец, Совет Думы назначил в качествесодокладчиков по этим инициативам глав профильных комитетов Леонида Левина иПавла Крашенинникова, а докладчиком – автора законопроектов сенатора АндреяКлишаса.Вынесенный на рассмотрение депутатов пакет представляет собой две пары документов – один базовыйзаконопроект и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.Речь идет об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих внеприличной форме явное неуважение к государству, обществу и госсимволам. Второйзаконопроект устанавливает административное наказание за распространение в СМИи интернете недостоверной общественно значимой информации.