В Госдуме назвали условия для обсуждения проектов о борьбе с
фейковыми новостями и оскорблением власти в Сети. Первое чтение документов
намечено на 24 января, но депутаты сначала хотели бы увидеть отзывы правительства
на них.
В Госдуме назвали условия для обсуждения проектов о борьбе с
фейковыми новостями и оскорблением власти в Сети. Первое чтение документов
намечено на 24 января, но депутаты сначала хотели бы увидеть отзывы правительства
на них.
Госдума рассмотрит эти законопроекты при условии, если правительство
озвучит свое мнение, а во время рассмотрения в зале заседаний будут
присутствовать представители профильных министерств. Кроме того, с содокладами должны обязательно выступить главы
профильных думских комитетов и авторы документов. Позицию депутатов донес до журналистов первый
вице-спикер Иван Мельников после Совета Думы.
В общей сложности депутатам предстоит рассмотреть четыре
законопроекта, по двум из которых кабмин уже высказал свое мнение. "Первое
условие – что завтра к рассмотрению повестки дня должен быть роздан отзыв
правительства по всем четырем законопроектам", – сказал Мельников.
Кроме того, депутаты ждут на рассмотрение этих
законопроектов представителей правительства, которые будут готовы ответить на
вопросы народных избранников. Наконец, Совет Думы назначил в качестве
содокладчиков по этим инициативам глав профильных комитетов Леонида Левина и
Павла Крашенинникова, а докладчиком – автора законопроектов сенатора Андрея
Клишаса.
Вынесенный на рассмотрение депутатов пакет представляет собой две пары документов – один базовый
законопроект и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Речь идет об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих в
неприличной форме явное неуважение к государству, обществу и госсимволам. Второй
законопроект устанавливает административное наказание за распространение в СМИ
и интернете недостоверной общественно значимой информации.