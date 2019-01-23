Житель Сыктывкара набросился с ножом на сотрудников правоохранительных органов, приехавших проверить сигнал о неадекватном поведении мужчины, поступивший от его соседей. Дебошира скрутили, а позже у него в квартире были обнаружены наркотики.

Житель Сыктывкара, атаковавший стражей порядка, обвинен в применении насилия в отношении представителей власти, а также — незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Коми.Как сообщили в ведомстве, в октябре минувшего года обитатели одного из домов по улице 8 Марта в республиканской столице, сообщили в правоохранительные органы о неадекватном поведении своего соседа.Разбушевавшийся мужчина проявил агрессию в отношении прибывших полицейских, игнорировал их законные требования и даже несколько раз попытался ударить патрульных ножом.В итоге 27-летнего дебошира скрутили и доставили в отдел полиции, а у него в квартире обнаружили наркотики.Подозреваемый признал свою вину и в настоящее время ожидает суда.