Изменения связаны с введением нового графика движения поездов

Изменения связаны с введением нового графика движения поездовГрафик движения троллейбусов №2 изменится в Костроме с 1 февраля, сообщает управление городского пассажирского транспорта муниципалитета.Изменение связано с корректировкой графика движения поездов, которые прибывают на вокзал Костромы. В частности, время прибытия поезда № 148 «Москва — Кострома» изменится с 5:49 на 5:30. Движение поезда 107/108 «Вологда — Москва» будет организовано в ежедневном режиме. Посадка на этот поезд будет проходить на станции «Кострома-Новая».Время отправления троллейбусов от остановки «Площадь Широкова» будет максимально приближено к времени прибытия и отправления поездов. Расписание можно посмотреть на администрации.