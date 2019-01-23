По подозрению в коррупции задержаны глава полиции подмосковного Чехова Андрей Большаков и четверо его подчиненных. Полицейских, по данным соцсетей, подозревают в превышении должностных полномочий, содействии организованной преступности и крышевании местных бандгруппировок.

По подозрению в коррупции задержаны глава полиции подмосковного Чехова Андрей Большаков и четверо его подчиненных. Полицейских, по данным соцсетей, подозревают в превышении должностных полномочий, содействии организованной преступности и крышевании местных бандгруппировок.В частности, полицейские брали деньги за уничтожение вещдоков из уголовных дел, а также в фальсификации доказательств и улик. Как сообщает "Интерфакс", задержание пятерых сотрудников чеховской полиции проводили сотрудники ФСБ и Росгвардии.В загородном доме главы чеховской полиции Андрея Большакова в деревне Репниково прошел обыск. Силовики также осмотрели рабочие кабинеты всех задержанных полицейских. Обыски проходят и у заместителя чеховской полиции Александра Зайцева.