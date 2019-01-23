Массовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрах. Эту практику внезапных проверок всех объектов с массовым пребыванием людей предложил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в Железноводске. Министр намерен проверять отвечающие за безопасность управляющие компании.

Массовые внезапные проверки начнутся в российских торговых центрах. Эту практику внезапных проверок всех объектов с массовым пребыванием людей предложил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в Железноводске. Министр намерен проверять отвечающие за безопасность управляющие компании, а не каждого арендатора по отдельности, которых могут быть тысячи.Нужно закрепить эту практику законодательно, поддержал главу МЧС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Сейчас практика такова, что о проверках необходимо предупреждать за три дня. За это время можно устранить предполагаемые нарушения, отмечает "Интерфакс".Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям призвал страховать объекты, на которых наблюдается массовый наплыв посетителей. По его мнению, это позволяет минимизировать риски.Массовые проверки потенциально опасных объектов начались в России после пожара 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". От огня и дыма там из-за непрофессионализма охранников, спасателей и не сработавшей системы пожарной сигнализации и пожаротушения погибли 60 человек, включая 37 детей.При внезапных проверках, как отчитался в ноябре 2018 года первый замглавы МЧС Александр Чуприян, были выявлены сотни тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.