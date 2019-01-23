Очередные факты нетрезвой езды выявлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены и расследуются пять уголовных дел в отношении жителей Владимирской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Только за период с 15 декабря прошлого года по 4 января текущего года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району выявлено пять водителей, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляли транспортными средствами.Во всех случаях состояние опьянения подтверждено результатами проведенного освидетельствования, а при проверке документов сотрудниками полиции установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Измерения, проведенные госавтоинспекторами при помощи алкотектора, показали концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0,937 до 1,532 мг/л, при этом допустимым является показатель 0,16 мг/л.Так, 15 декабря 2018 года сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району во дворе одного из домов районного центра задержали местного жителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.19 декабря 2018 года повторно сел за руль иномарки в состоянии опьянения 50-летний местный житель, но был остановлен полицейскими на одной из улиц города Собинки.21 декабря 2018 года на 158 км автодороги М-7 «Волга» госавтоинспекторами задержан 38-летний житель Собинского района, управлявший отечественным автомобилем в состоянии опьянения.4 января текущего года собинские полицейские выявили сразу двух таких водителей - 42-летнего жителя района, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения на автодороге «Ставрово-Толпухово» и 28-летнего жителя города Владимира, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения на одной из улиц города Лакинска.Свою вину фигуранты не отрицают.Полиция напоминает, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.