Почетные гости отметили подвиг выпускника колледжа, который служит примером добросовестного исполнения порученного дела...

В ГБПОУ Юридический колледж состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника колледжа Разудалова Виктора Юрьевича.6 ноября 2015 года лейтенант полиции Виктор Разудалов, находясь в составе экипажа патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Марьино г. Москвы, остановил троих граждан с целью проверки документов. Неожиданно один из них выстрелил в полицейского. От полученного ранения Виктор скончался в машине скорой помощи. Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Виктор Разудалов награжден орденом Мужества (посмертно).Мероприятие в память о Викторе Разудалове открыл директор ГБПОУ Юридический колледж Георгий Самойлов, который поблагодарил маму Виктора Валентину Егоровну за воспитание сына, добавив, что «Виктор погиб, выполняя свой служебный долг, как солдат, как правоохранитель, ценой своей жизни спасая многих москвичей».С теплыми словами в адрес героя выступил заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве - начальник Управления профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Пронькин: «Сегодня, открывая мемориальную доску, мы отдаем дань глубокого уважения лейтенанту полиции Виктору Разудалову. Его подвиг олицетворяет мужество и решимость в защите правопорядка столицы».Заместитель начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Борис Качанов в своем выступлении выразил уверенность, что «подвиг Виктора, его короткая, но яркая жизнь станет примером добросовестного исполнения порученного дела и любви к своей Родине».Заместитель начальника Отдела МВД России по району Марьино г. Москвы подполковник внутренней службы Жанна Мурзина вспомнила Виктора Разудалова как очень хорошего друга, товарища и сослуживца. Она поблагодарила маму Виктора за воспитание сына, которым будут гордиться его друзья и коллеги.Начальник штаба городского военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы» Дмитрий Янутан, отметив высокий уровень патриотической работы в колледже, подчеркнул, что учебное заведение достойно готовит к службе будущих офицеров, которые смогут выполнить служебный долг и сберечь жизнь своих товарищей.Первый вице-президент, исполнительный директор РОО «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью», заместитель начальника ГУБОП МВД России полковник милиции в отставке, почетный сотрудник Московского уголовного розыска, ветеран боевых действий Михаил Сунцов отметил, что Виктор в свои 26 лет не побоялся сделать шаг навстречу преступности и его подвиг останется в нашей памяти.Преподаватель ЦПП и ЦиСБП капитан полиции Рустам Абубякиров, однокурсник Виктора, присоединился к словам выступающих. Он отметил, что «Виктор был простым, открытым, жизнерадостным и светлым человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации. До последних своих дней Виктор оставался Человеком с большой буквы».Минутой молчания гости почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей лейтенанта полиции Виктора Разудалова.Мама Виктора Валентина Егоровна поблагодарила всех за участие в открытии мемориальной доски в честь ее сына, завершив свою речь словами: «Человек жив, пока жива память о нем».Памятная церемония, посвященная открытию мемориальной доски памяти лейтенанта полиции Виктора Разудалова завершилась возложением цветов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве