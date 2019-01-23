Людмилу Романову хотят оставить на второй срок

Людмилу Романову хотят оставить на второй срокУполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова получила благодарность от Владимира Путина. Омбудсмена похвалили за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.Защищает права и свободу жителей 33-го региона уже больше 5-ти лет. Только за прошлый год ей поступило свыше 3800 обращений граждан.Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова поддержала назначение Людмилы Романовой на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской области на ещё один 5-летний срок. Своей коллеге она предложила проводить совместные приёмы граждан в формате видеоконференцсвязи.