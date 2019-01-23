Полицейским он предлагал 20 тысяч

Полицейским он предлагал 20 тысячВо Владимире местного жителя признали виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.В августе прошлого года госавтоинспекторы остановили автомобиль BMV, водитель которого не пристегнулся ремнем безопасности. Кроме того, водитель отказался от предложения пройти освидетельствование на состояние опьянения.Пытаясь уйти от ответственности, мужчина попытался дать правоохранителям вознаграждение – 20 тысяч рублей. Однако полицейские не приняли взятку.Теперь нарушителю придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.