Там его и нашли полицейские

Там его и нашли полицейскиеВо Владимире местного жителя подозревают в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале января этого года в полицию по телефону обратился мужчина, сообщивший об инциденте в одном из дворов, свидетелем которого он стал.Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшего мужчину, которого кто-то избил и отобрал вещи. Выяснилось, что во время совместного распития алкоголя малознакомый собутыльник набросился на него, вытащил из карманов телефон и деньги, после чего ушёл.Злоумышленника нашли в одном из кафе города. Деньги он успел потратить. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.