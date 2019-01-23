Фигурант был установлен полицейскими в течение нескольких часов.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).10 января текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру по телефону обратился мужчина, сообщивший об инциденте во дворе одного из домов областного центра, очевидцем которого он стал.Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа обнаружила пострадавшего - 38-летнего местного жителя, который пояснил, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения, похитил имущество и скрылся.Сотрудники полиции установили, что в ходе совместного распития спиртного малознакомый мужчина нанес пострадавшему несколько ударов, похитил из одежды телефон и денежные средства, причинив ущерб на сумму более семи тысяч рублей.Полицейские установили приметы злоумышленника, ориентировали наружные наряды и провели оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько часов в одном из кафе областного центра правоохранителями был задержан подозреваемый. Фигурант пояснил, что похищенные денежные средства он успел потратить на личные нужды. У подозреваемого был изъят телефон потерпевшего.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.