Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Мужчина переходил дорогу в неположенном местеВо Владимире произошло очередное ДТП с пешеходом. Утром 23 января на улице Чайковского сбили пожилого мужчину. Видео происшествия появилось в социальных сетях.Горожане стали переживать, что 93-летний дедушка мог умереть от удара, однако очевидцы утверждают, что летальным исходом авария не закончилась.В пресс-службе ГИБДД по Владимирской области рассказали, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.Пострадавший остался жив, но получил его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмами лица.