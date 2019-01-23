Студенты отметили, что участие в акции стало полезным опытом, который непременно пригодится им в будущей работе.

Акция «Студенческий десант» во Владимире собрала более 170 учащихся из разных учебных заведений областного центра.После официальной части студенты разделились на группы и направились в различные подразделения регионального и городского Управлений внутренних дел.В ходе инструктажа многие студенты думали, какое подразделение полиции выбрать для прохождения однодневной стажировки. Но среди участников акции были «десантники», которые заранее определилась с выбором - не испугавшись сильного мороза, группа студентов Владимирского педагогического колледжа отправилась в профилактический рейд вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.Основное внимание правоохранителей в этот день было уделено семьям, относящимся к категории неблагополучных. Стажеры получили возможность воочию увидеть одно из направлений ежедневной работы полицейских.В ходе рейда сотрудники ПДН проверили условия содержания детей в семьях, состоящих на учете, провели профилактические беседы с родителями.Следуя по маршруту рейда, студенты задавали полицейским вопросы об особенностях службы в ПДН, о сложностях профессии, в частности, о работе с «трудными подростками». Интересовались «десантники» и мотивами личного выбора сотрудников в пользу службы именно в этом подразделении.На все вопросы студенты получили исчерпывающие ответы.Прощаясь со своими наставниками, будущие педагоги отметили, что участие в акции «Студенческий десант» стало полезным опытом, который непременно пригодится им в будущей работе.