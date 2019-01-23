На месте затора на реке Бурее военные привели в действие привели 10-тонный заряд тротила и пробили затор на 120 метров в длину и 30 метров в ширину. Обошлось без происшествий. На полную ликвидацию природной плотины уйдет месяц.

Военные успешно провели серию взрывов на месте затора на реке Бурее. В действие привели 10-тонный заряд тротила. Затор пробит на 120 метров в длину и 30 метров в ширину. Обошлось без происшествий.Работать специалистам приходится в 30-градусный мороз, в условиях высокой влажности и сильного порывистого ветра. Кроме того, в районе обвала сложный рельеф местности и отсутствуют автомобильные дороги.Всего с начала работ в район Бурейского водохранилища вертолетами армейской Ми-8 и Ми-26 доставлено более 190 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ. В операции участвуют более 440 человек и 15 единиц техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации.Людям помогает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". С его помощью инженеры оценивают масштабы на направление работы, корректируют действия саперов по закладке зарядов для достижения наилучшего результата.Как сообщает "Россия 24", на полную ликвидацию природной плотины уйдет примерно месяц.