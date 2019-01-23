Лидер группы Ленинград высмеял балерину Анастасию Волочкову. Сергей Шнуров намекнул, что танцовщица привлекает внимание к своей персоне дешевыми приемами, недостойными талантливого человека. Однако член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что у самого вокалиста рыльце в пушку.

Лидер группы "Ленинград" высмеял балерину Анастасию Волочкову.Сергей Шнуров намекнул, что танцовщица привлекает внимание к своей персонедешевыми приемами, недостойными талантливого человека. Однако член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает,что у самого вокалиста рыльце в пушку."Многие задаются вопросом: почему же Шнуров настолькопопулярен? Не ищите в сфере мистических загадок. Все гораздо проще. Используя всвоем творчестве мат, он играет на низменных чувствах людей, как это делаютмногие "селебрити"", – заметил общественник в беседе с"Дни.ру".Эксперт отметил, что перед дешевой славой и легкими деньгамине могут устоять даже многие приличные с виду знаменитости. Забыв о стыде, ониготовы трясти своим грязным бельем на ток-шоу и оголять свои прелести всоцсетях."Ровно по этому жепринципу работают скандальные шоу на ТВ, ставятся модные современные постановкив театре и снимаются клипы. Именно по этой причине "звезды"показывают своим подписчикам в Instagram купальники, трусы и прочие"прелести", – поведал Манукян.По мнению общественника, Сергей ничем не отличается от другихобитателей звездного Олимпа, по крайней мере пользуется такими же грязными методами. "Шнуров пытается себя как бы отделить отВолочковой или той же Бузовой, но на самом деле он кормится с ними с однойполяны и прекрасно это понимает. Да и эти дамы далеко не так глупы, как это многимможет показаться. Вся эта компания научилась отлично использовать людей длясобственного обогащения. Ну что же, это их путь, завидовать им не стоит, нознать как они добиваются славы все же полезно для общего развития", -резюмировал Вадим Манукян.Напомним, ранее в личном микроблоге Сергей Шнуров в ироничной манере дал полезный совет всем, у кого нет талантов, но кто очень хочет стать популярным. Лидер "Ленинграда" предлагал им последовать примеру Анастасии Волочковой – всегда садиться на шпагат.