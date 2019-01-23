Скандал с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом набирает новые обороты. Осведомленный источник рассказала Дни.ру, зачем супруг телеведущей опустился до применения физического насилия.

Скандал с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом набирает новые обороты. Осведомленный источник рассказала "Дни.ру", зачем супруг телеведущей опустился до применения физического насилия."Многие упрекают пару в пиаре, ноэто точно не про Виторгана-младшего. Максим – тихонький маменькин сынок, которыйвдруг решил "топнуть на родителей ножкой" и отправиться в самостоятельноесемейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человеканет абсолютно никаких ресурсов – ни волевых, ни эмоциональных", – рассказала "Дни.ру" источник, близкая к Ксении Собчак, пожелавшая остаться неизвестной.По ее словам, для Эммануила Виторгана союзего сына и Собчак – табуированная тема. От одного упоминания имени Ксения у отца семейства подскакивает давление чуть не до инфаркта. Мол, не для этой светской львицы "ягодкурастили"."Все начиналось так волшебно, но МаксимВиторган относится к категории тех людей, которые влюбляются до безумия, апотом годами чахнут, сохнут и страдают. После "акта насилия" вотношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до "физического"диалога с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будетупиваться незаслуженной обидой", – добавила она.Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали слухов о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и режиссера Константина Богомолова.