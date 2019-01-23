Влад Топалов обратился к общественности. Популярный исполнитель призвал никого не судить и быть терпимее друг к другу, а оскорбления ему омерзительны.

Влад Топалов обратился к общественности. Популярный исполнитель призвал никого не судить и быть терпимее друг к другу, а оскорбления ему омерзительны.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Влад Топалов организовал философский диспут со своими подписчиками. "Каждое слово , каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается", – высказал мнение певец, после чего описал неоднозначную ситуацию, свидетелем которой он стал."На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо) , он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг, открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюется ему в окно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал артист.Далее Топалов посмотрел на происшествие с разных точек зрения: пожалел бомжа, раскритиковал таксиста, а затем, наоборот, посочувствовал водителю и вздул попрошайку. А затем сделал вывод: "Я сидел, наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить"."Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать "ЗДОРОВУЮ" критику – всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой Отец, просто так НЕЛЬЗЯ", – заявил Топалов.Певец обратился к подписчикам: "Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня – вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте".Отметим, что ранее Влад Топалов опубликовал фотографию с поющей ведущей Ольгой Бузовой, которую поздравил с днем рождения. Поклонники предположили, что именно комментарии к этому посту крайне расстроили артиста и толкнули на создание этой публикации.