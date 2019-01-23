Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что обратилась к российской стороне с просьбой оплатить все расходы WADA на расследование по вопросу применения допинга в России.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что обратилась к российской стороне с просьбой оплатить все расходы WADA на расследование по вопросу применения допинга в России."Россияне обманывали, а все ресурсы WADA были направлены на расследование днем и ночью, а не на защиту чистых спортсменов", — сказал Хеллеланд, которую цитирует РИА Новости.Ранее норвежка заявляла, что РУСАДА не должно быть признано соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, пока процесс по данному вопросу не будет полностью завершен.