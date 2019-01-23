Яндекс представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство планируется продавать по цене 30 тыс. руб. Оно объединяет несколько сервисов Яндекса и может управляться с помощью Алисы

Яндекс представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство планируется продавать по цене 30 тыс. руб. Оно объединяет несколько сервисов Яндекса и может управляться с помощью Алисы.Яндекс представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, рассказали “Ъ” в компании. Его можно будет установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Устройство оснащается мультимедийной системой Яндекс.Авто с различными сервисами, в числе которых Навигатор, Музыка и Погода. Вся система может управляться голосом с помощью голосового помощника Яндекса Алиса.Сейчас бортовые компьютеры доступны для владельцев Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada X-Ray разных годов выпуска. Скоро появятся устройства для автомобилей Lada Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и KIA Rio,— рассказывают в Яндексе.Стоимость устройства составит 29,9 тыс. руб. В цену входит установка бортового компьютера в сервисном центре и доступ в интернет на шесть месяцев.Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии,— говорит директор по развитию Яндекс.Авто Андрей Василевский.Приобрести бортовой компьютер можно будет на специальном сайте, но сначала продажи запустятся только в Нижнем Новгороде. В пресс-службе компании объясняют такое решение тем, что там, по результатам исследований, высокий интерес к продукту.Яндекс.Авто — мультимедийная система для автомобилей с голосовым управлением, представленная в сентябре 2017 года. Платформа считается аналогом Android Auto и Apple CarPlay.