Дебошир из Оргтруда оказался недееспособным. Информацию о состоянии здоровья хулигана, который разгромил станцию скорой помощи, нам подтвердили в больнице Оргтруда. Напомним, в конце декабря прошлого года пьяный мужчина в вечернее время зашел на территорию больницы № 7 и без причины начал разгром станции скорой помощи.

Дебошир из Оргтруда оказался недееспособным. Информацию о состоянии здоровья хулигана, который разгромил станцию скорой помощи, нам подтвердили в больнице Оргтруда. Напомним, в конце декабря прошлого года пьяный мужчина в вечернее время зашел на территорию больницы № 7 и без причины начал разгром станции скорой помощи. Из-за нападения были разбиты окна в 3 лечебных кабинетах, сломаны мебель и двери. На несколько часов вся станция скорой помощи осталась без связи. Звонки пациентов пришлось переадресовывать во Владимир. Лишь к утру следующего дня мед. учреждение работало в штатном режиме. Предварительный ущерб от действий дебошира составил около 200 тысяч рублей. По словам Дмитрия Митрофанова, главного врача больницы № 7, на этот момент в учреждении восстановлено все, кроме видео наблюдения. А вот возместят ли ущерб? Этот вопрос остается открытым. Как говорят в пресс-службе УМВД по Владимирской области, данное дело было передано в прокуратуру. Теперь в больнице надеются, что за пьяный дебош недееспособного мужчины будет отвечать опекун.Дмитрий Митрофанов, главный врач городской больницы № 7 г. Владимира: "У него, наверно, есть опекун, который за него отвечает, ее же никто от исполнения закона не отстраняет, когда вернет, тогда вернет. Это все на усмотрение суда. Если суд считает, что ее материальное положение очень плохое, недостаточное для этого, если он посчитает, что это не обязательно ей возмещать, значит будем пользоваться решением суда. Значит за счет личных, т.е за счет собственных средств лечебного учреждения".