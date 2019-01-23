Ребенок Светланы Белогуровой был зачат, когда женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Настасья Самбурская раскрыла подробности жизни женщины, которая называет отцом своей девочки актера Александра Головина. Самбурская резко высказалась после того, как Белогурова пожаловалась на актрису в эфире программы Пусть говорят.

Ребенок Светланы Белогуровой был зачат, когда женщинанаходилась в состоянии наркотического опьянения. Настасья Самбурская раскрылаподробности жизни женщины, которая называет отцом своей девочки актераАлександра Головина. Самбурская резко высказалась после того, как Белогуровапожаловалась на актрису в эфире программы "Пусть говорят".Настасья Самбурская была знакома со Светланой со временсъемок в фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Узнав о беременностигримерши и тяжелой ситуации, Самбурская разрешила ей пожить в своей свободнойквартире. Вдобавок актриса ежемесячно давала ей 30 тысяч рублей – но сусловием, что Белогурова не будет предавать эту историю огласке.Однако Светлана не устояла перед соблазном: она обратилась кЕкатерине Гордон и согласилась на съемки в ток-шоу. После того, как историявсплыла в эфире, Самбурская попросила Белогурову освободить квартиру.Как выяснилось в эфире программы Дмитрия Борисова, Светланане считает, что Настасья сделала ей что-то хорошее – она заявляет, что ее"выставили за дверь". Ееподдержала Екатерина Гордон, назвав Самбурскую "мегерой" и "сомнительнойартисткой".Актриса известна своей прямотой и резкостью в высказываниях.И на этот раз она, возмущенная несправедливостью, за словом в карман неполезла. Самбурская опубликовала в своем микроблоге в Instagram скриншот перепискисо Светланой Белогуровой, по которому видно, что она не выставила мать смаленькой дочерью на улицу, а дала ей больше месяца на то, чтобы подыскатьдругое жилье, пишет "Вокруг ТВ"."Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня вкачестве монстра. Для человека, заработавшего на шоу и публикациях в желтойпрессе, не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого "срочногопорядка" освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мневернули 16-го числа, причем не просто передали, а были подосланы репортеры",– написала .Более того, Настасья заявила, что ребенок был зачат, когдаСветлана находилась в состоянии наркотического опьянения. "Раз уж ты,Света, такой "борец за правду", расскажи до конца, почему Сашаотказался с самого начала иметь ребенка от такой матери", – пишет актриса.Поклонники Настасьи актрисе сочувствуют.Некоторые признаются, что поначалу были на стороне Белогуровой – пока не узналивсю правду. Комментаторы напоминают Самбурской известное изречение: "Неделай добра – не получишь зла".