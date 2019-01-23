Ребенок Светланы Белогуровой был зачат, когда женщина
находилась в состоянии наркотического опьянения. Настасья Самбурская раскрыла
подробности жизни женщины, которая называет отцом своей девочки актера
Александра Головина. Самбурская резко высказалась после того, как Белогурова
пожаловалась на актрису в эфире программы Пусть говорят.
Ребенок Светланы Белогуровой был зачат, когда женщина
находилась в состоянии наркотического опьянения. Настасья Самбурская раскрыла
подробности жизни женщины, которая называет отцом своей девочки актера
Александра Головина. Самбурская резко высказалась после того, как Белогурова
пожаловалась на актрису в эфире программы "Пусть говорят".
Настасья Самбурская была знакома со Светланой со времен
съемок в фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Узнав о беременности
гримерши и тяжелой ситуации, Самбурская разрешила ей пожить в своей свободной
квартире. Вдобавок актриса ежемесячно давала ей 30 тысяч рублей – но с
условием, что Белогурова не будет предавать эту историю огласке.
Однако Светлана не устояла перед соблазном: она обратилась к
Екатерине Гордон и согласилась на съемки в ток-шоу. После того, как история
всплыла в эфире, Самбурская попросила Белогурову освободить квартиру.
Как выяснилось в эфире программы Дмитрия Борисова, Светлана
не считает, что Настасья сделала ей что-то хорошее – она заявляет, что ее
"выставили за дверь". Ее
поддержала Екатерина Гордон, назвав Самбурскую "мегерой" и "сомнительной
артисткой".
Актриса известна своей прямотой и резкостью в высказываниях.
И на этот раз она, возмущенная несправедливостью, за словом в карман не
полезла. Самбурская опубликовала в своем микроблоге в Instagram скриншот переписки
со Светланой Белогуровой, по которому видно, что она не выставила мать с
маленькой дочерью на улицу, а дала ей больше месяца на то, чтобы подыскать
другое жилье, пишет "Вокруг ТВ".
"Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в
качестве монстра. Для человека, заработавшего на шоу и публикациях в желтой
прессе, не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого "срочного
порядка" освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне
вернули 16-го числа, причем не просто передали, а были подосланы репортеры",
– написала .
Более того, Настасья заявила, что ребенок был зачат, когда
Светлана находилась в состоянии наркотического опьянения. "Раз уж ты,
Света, такой "борец за правду", расскажи до конца, почему Саша
отказался с самого начала иметь ребенка от такой матери", – пишет актриса.
Поклонники Настасьи актрисе сочувствуют.
Некоторые признаются, что поначалу были на стороне Белогуровой – пока не узнали
всю правду. Комментаторы напоминают Самбурской известное изречение: "Не
делай добра – не получишь зла".