Хотят выдавать землю фермерам бесплатно. Соответствующий законопроект был рассмотрен на очередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии ЗакСобрания.

Хотят выдавать землю фермерам бесплатно. Соответствующий законопроект был рассмотрен на очередном заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии ЗакСобрания. Речь идет о предоставлении фермерам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Определен проектом закона и перечень муниципальных образований, в которых фермеры смогут это право реализовать. В списке территории, где используется меньше 50 % сельскохозяйственных земель и отсутствует крупное сельскохозяйственное производство.Депутаты надеются, что принятие законопроекта повысит занятость сельского населения. К тому же закон позволит вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. За принятие законопроекта депутаты проголосуют на очередном заседании ЗакСобрания.Павел Антов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии ЗакСобрания области: "Закон очень важный, им интересуются сельско-хозяйственные труженики, которых у нас осталось, скажем прямо, в нашем крае не очень много. Надо нам оберегать их всех и работать для их блага, для того чтобы сельское хозяйство в нашей области воспряло. Земли, которые свободны, государственные земли или же муниципальные земли, независимо от их принадлежности, будут передаваться людям, которые хотят заниматься этим замечательным делом".