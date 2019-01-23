Собрать модель вулкана Фудзияма предложили в Сколкове жене премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Она приехала в центр Сколково и детский технопарк Кванториум вместе с министром российского образования Ольгой Васильевой. Супруге японского премьера здесь подарили улитку ахатину, выращенную на вольфии.

Собрать модель вулкана Фудзияма предложили в Сколкове жене премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Она приехала в центр Сколково и детский технопарк "Кванториум" вместе с министром российского образования Ольгой Васильевой. Супруге японского премьера здесь подарили улитку ахатину, выращенную на вольфии.Вольфия содержит много полезных веществ и элементов. Именно ее свойства исследуют в одной из лабораторий Сколкова. Здесь разрабатывается проект инновационного питания для человечества на основе вольфии, сообщает РИА Новости. Вольфия – это род однодольных растений из подсемейства рясковых ароидного семейства.Жена Синдзо Абэ очень заинтересовалась живым подарком. Первым делом она поинтересовалась, а можно ли улитку вывезти в Японию и чем ее кормить?"Думаю, что да, — засомневалась Ольга Васильева. — А кормить скорлупой, огурцами".В другой лаборатории инновационного центра Сколкова Акиэ Абэ приклеила верхнюю часть на модель Фудзиямы — японского стратовулкана.Так Васильева и Абэ познакомились с детскими технопарками "Кванториум". На этих оснащенных высокотехнологичным оборудованием площадках дети учатся по принципу проектного обучения — от теории сразу к практике. Такую возможность совершенно бесплатно получили более 80 тысяч детей и подростков в 62 российских регионах, где работают сразу 82 "Кванториума".Синдзо Абэ сделал остановку в Москве для проведения переговоров по мирному договору между Россией и Японией с президентом Владимиром Путиным. Далее лайнер премьера Японии отправится в Европу, где Абэ должен принять участие в Давосском экономическом форуме.