Утром в среду мужчина напал на прохожую на парковке гипермаркета в подмосковном Щелкове. Пострадавшая, получившая более десяти ножевых ранений, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Момент расправы попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент расправы над женщиной – инцидент произошел утром в среду, 23 января на парковке около гипермаркета, находящегося на Пролетарском проспекте в подмосковном Щелкове.На записи видно, как мужчина набросился на прохожую и сбил ее с ног, после чего нанес ей более десятка ударов ножом.От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.По некоторым данным, требующим подтверждения, нападавший является бывшим супругом убитой женщины.