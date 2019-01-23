Он должен выплатить штраф

Он должен выплатить штрафЖитель Собинки выложил на своей странице в социальной сети запрещённую аудиозапись. Трек включён в Федеральный список экстремистских материалов Министерства Юстиции РФ.За административное нарушение мужчина был привлечен к суду. Там молодой человек рассказал, что аудиофайл он уже удалил, нарушать закон он не собирался и экстремистской деятельностью не увлекается.Теперь по решению Собинского городского суда он должен заплатить штраф – одну тысячу рублей.