Он публиковал на своей странице «ВКонтакте» и в популярном сообществе лживые сведения об армии РФ.

В Коврове Владимирской области 23-летнего парня обвиняют в распространении фейков о действиях Вооруженных Сил РФ. Об этом рассказали в СУ СК по региону.По данным следствия, с мая 2022 года по январь 2024 года он публиковал на своей странице «ВКонтакте» и в популярном сообществе лживые сведения, включая оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих.Молодой человек признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.