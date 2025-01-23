24-летний житель Коврова отправится под суд за посты и комментарии. Как сообщают в Следкоме, обвиняемый неоднократно публиковал ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе

24-летний житель Коврова отправится под суд за посты и комментарии. Как сообщают в Следкоме, обвиняемый неоднократно публиковал ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе спецоперации. С мая 2022 года по январь 2024 в социальной сети «ВКонтакте» фигурант выкладывал на своей странице, а также в популярном сообществе оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих. В