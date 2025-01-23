Мошенники усовершенствовали одну из классических схем обмана. Теперь, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они присылают жертве документы с печатями, подписями,

Мошенники усовершенствовали одну из классических схем обмана. Теперь, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они присылают жертве документы с печатями, подписями, штрих-кодами и QR-кодами. Для большей убедительности. Однако документы, само собой, фальшивые. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ области. В январе этого года владимирцы обратились в Управление и сообщили, что с ними пытались связаться якобы сотрудники ФСБ