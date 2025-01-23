Первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе прошло в Липецке. Спортсмены из Владимирской области достойно выступили и завоевали 7 медалей. В соревнованиях

Первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе прошло в Липецке. Спортсмены из Владимирской области достойно выступили и завоевали 7 медалей. В соревнованиях участвовали 300 спортсменов до 16 лет из 13 регионов ЦФО. Из пресс-релиза правительства области Золотые медали завоевали Игорь Липатов и Иван Аблогин. Тимур Агасиев, Кирилл Швецов и Сергей Шиманаев удостоены серебряных наград. Бронзу домой