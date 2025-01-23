Муромская прокуратура добилась выплаты долга «Владимиртеплогазу». Около 500 тысяч рублей организации задолжала Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва. Из пресс-релиза

Муромская прокуратура добилась выплаты долга «Владимиртеплогазу». Около 500 тысяч рублей организации задолжала Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» заключен контракт с ООО «Владимиртеплогаз» на предоставление услуги по поставке тепловой энергии. Несмотря на исполнение договорных обязательств, субъект предпринимательской деятельности оплату