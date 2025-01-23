С 1 февраля этого года въехать в поселок Пакино можно будет только по пропускам. Сделано это в целях антитеррористической безопасности, сообщили в администрации Ковровского района. В Пакино

С 1 февраля этого года въехать в поселок Пакино можно будет только по пропускам. Сделано это в целях антитеррористической безопасности, сообщили в администрации Ковровского района. В Пакино находится исправительная колония и воинская часть. Дорога п. Ручей-п. Пакино принадлежит министерству обороны РФ. Там установят КПП «Ручей», через который можно будет проехать только по пропускам. Жителям необходимо