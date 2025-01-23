Травмы, шок и ампутацию двух пальцев суд оценил в 700 тысяч рублей. Хотя истец требовал компенсировать ему миллион. Речь о несчастном случае, который произошел 25 сентября в гипермаркете

Травмы, шок и ампутацию двух пальцев суд оценил в 700 тысяч рублей. Хотя истец требовал компенсировать ему миллион. Речь о несчастном случае, который произошел 25 сентября в гипермаркете «Лента». Руку сотрудника затянуло в мясорубку. Это случилось во время чистки техники. Механизм внезапно включился, затянув в себя кисть рабочего. На место вызывали спасателей. В течение часа