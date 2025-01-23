Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 36 тысяч человек.

Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 36 тысяч человек. Только за прошлый год ее выбрали около 2,5 тысячи абонентов. Все подключения проходили в рамках конвергентных тарифов, в состав которых входят сразу несколько услуг провайдера. Таким образом, прирост абонентской базы за 2024 год составил более семи процентов. Наибольшее число подключений MVNO (Mobile Virtual Network Operator — виртуальный сотовый оператор) пришлось на осень и зиму. Специалисты компании связывают это с введением пакетного предложения «Навсегда», цена на которые зафиксирована. Больше всего новых пользователей комби-тарифов появилось в Иванове, Владимире, Шуе, Кохме и Коврове.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Ситуация в телекоме меняется стремительно: всё время появляются новые услуги, технологии, растут трафик и потребности абонентов. Мы стараемся соответствовать ожиданиям рынка: расширяем покрытие, модернизируем оборудование, причем все работы проводим без ущерба для действующих абонентов. При этом, конечно же, вводим новые тарифы, в том числе конвергентные. Популярность наших предложений обусловлена, с одной стороны, существенной экономией на комплекс услуг связи — до 50%, с другой — удобством использования единого счета и настройкой тарифа под свои потребности».Владимир Антонов, абонент «Ростелекома» из Владимира:«Наша семья пользовалась одним и тем же оператором много лет, всё устраивало. Но в сентябре прошлого года мы купили дачу в маленькой деревушке в области. Свежий воздух, речка, грибы и ягоды. Только вот там наши с женой мобильные "потерялись”. Ни звонки, ни мобильный интернет не работали. Словом, то, к чему привыкли за время городской жизни, на даче отсутствовало. Посоветовались с местными и решили приобрести сим-карты "Ростелекома”. Результат: связь стабильная, скорость интернета хорошая, мы довольны. Отрадно, что номера телефонов остались прежними».Самый популярный конвергентный тариф «Ростелекома» — «Технологии выгоды. Семейный». Он объединяет домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/сек, мобильную связь (2 000 минут, 500 смс, 50 Гб) для пяти сим-карт, а также более 180 телеканалов и 27 тысяч фильмов и сериалов на Wink.Подробнее об услугах провайдера, правилах их предоставления, тарифах, опциях, актуальных акциях можно узнать на компании или по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 301 38 10.Реклама. ИНН 7707049388.