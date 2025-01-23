Два многоквартирных жилых дома в селах Кольчугинского района наконец признали аварийными. Речь идет о доме №9 на улице Мира в Есиплево и доме №10 на Шестой улице в Новобусино, уточнили в

Два многоквартирных жилых дома в селах Кольчугинского района наконец признали аварийными. Речь идет о доме №9 на улице Мира в Есиплево и доме №10 на Шестой улице в Новобусино, уточнили в пресс-службе прокуратуры области. Так, у постройки в Есиплево есть высокий риск вот-вот рухнуть: внутренние перегородки разрушились, оконных блоков нет, а в одном из помещений