На сцене – Он и Она. А еще – тускло освещенная скамейка в вечернем парке – здесь и происходит та самая роковая встреча. Вечная история, представленная в новых тонах. Премьера спектакля по

На сцене – Он и Она. А еще – тускло освещенная скамейка в вечернем парке – здесь и происходит та самая роковая встреча. Вечная история, представленная в новых тонах. Премьера спектакля по советской пьесе Александра Гельмана «Скамейка» от владимирского драмтеатра. Постановка прогремела 22 января на сцене областной филармонии. Для кого-то заново ожившая, а для кого-то