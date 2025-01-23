На сцене – Он и Она. А еще – тускло освещенная скамейка в вечернем парке – здесь и происходит та самая роковая встреча. Вечная история, представленная в новых тонах. Премьера спектакля по
<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2025-vechnaya-istoriya-v-novom-formate-vladimirskij-dramteatr-predstavil-premeru-spektaklya-skamejka.html" target="_blank">Вечная история в новом формате: владимирский драмтеатр представил премьеру спектакля «Скамейка»</a> - На сцене – Он и Она. А еще – тускло освещенная скамейка в вечернем парке – здесь и происходит та самая роковая встреча. Вечная история, представленная в новых тонах. Премьера спектакля по
[url=https://33live.ru/novosti/23-01-2025-vechnaya-istoriya-v-novom-formate-vladimirskij-dramteatr-predstavil-premeru-spektaklya-skamejka.html]Вечная история в новом формате: владимирский драмтеатр представил премьеру спектакля «Скамейка»[/url] - На сцене – Он и Она. А еще – тускло освещенная скамейка в вечернем парке – здесь и происходит та самая роковая встреча. Вечная история, представленная в новых тонах. Премьера спектакля по