12 взрослых и одного ребенка вывели спасатели из многоквартирного дома №2б на улице Ставровской вечером 22 января. Всё из-за хоть и небольшого, но пожара, сообщили в пресс-службе МЧС области.

12 взрослых и одного ребенка вывели спасатели из многоквартирного дома №2б на улице Ставровской вечером 22 января. Всё из-за хоть и небольшого, но пожара, сообщили в пресс-службе МЧС области. Спасателей вызвали в 21:41. Они потушили возгорание на площади 0,5 квадратов. Никто не пострадал. Причину происшествия выясняет дознаватель. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области