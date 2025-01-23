Это заболевание при котором боковые желудочки головного мозга увеличены.

Во Владимирской областной детской клинической больнице выписали младенца с диагнозом врожденной вентрикуломегалией. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.Это заболевание при котором боковые желудочки головного мозга увеличены. Оно встречается примерно у 1% плодов, но не является анамалией, но может быть сигналом к проблемы с мозгом или другими органами.Врачи провели ряд необходимых исследований, включая проверку на инфекции и нейросонографию. У малыша не было выявлено серьезных проблем, что позволило выписать его домой вместе с мамой. Теперь младенец будет находиться под наблюдением невролога и регулярно проходить УЗИ головного мозга.