В 2018 году у машины были обнаружены задиры в четвертом цилиндре двигателя.

Давид Б. из Владимира отсудил у автодилера ООО «Порше Руссланд» 7,7 млн рублей из-за проблем с его автомобилем Porsche Macan S, купленным в 2014 году за 11 млн рублей. Об этом пишет .В 2018 году у машины были обнаружены задиры в четвертом цилиндре двигателя, что потребовало его замены, и суд обязал дилера провести ремонт по гарантии.Однако в 2023 году шум в двигателе вновь образовался. Автодилер отказался бесплатно заменить двигатель, сославшись на неправильную эксплуатацию. Тогда пострадавший подал новый иск, требуя более 15,6 млн рублей, включая компенсацию морального вреда и судебные расходы.Судебная экспертиза установила, что причиной дефекта являются заводские характеристики масляных форсунок и конструктивные особенности двигателя. В итоге суд взыскал с автодилера деньги. Решение пока обжалуется в областном суде.