Суд обязал городскую администрацию увеличить выкупную стоимость жилья с 1,4 миллиона до 1,76 миллиона рублей.

Прокуратура Владимира защитила интересы местной жительницы, чей дом был признан аварийным. Суд обязал городскую администрацию увеличить выкупную стоимость жилья с 1,4 миллиона до 1,76 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Проверка прокуратуры показала, что администрация неправильно рассчитала компенсацию, без учета площади вспомогательных помещений. Экспертиза, проведенная в ходе судебного разбирательства, подтвердила, что рыночная стоимость жилья была занижена.Суд удовлетворил иск прокурора, и прокуратура теперь будет контролировать исполнение решения.