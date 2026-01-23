В Хабаровске 23 февраля пройдёт научно-практический форум Народ и армия едины. Он включает демонстрацию трофейной техники ВСУ иностранного производства и образцов вооружения ВС РФ, используемых на СВО.Пресс-служба правительства края сообщает, что программа форума предусматривает несколько тематических экспозиций: выставку Фронтовые газеты, демонстрацию работ художников спецоперации, литературные чтения и фотовыставку работ участников военной операции. Гости также смогут посмотреть документальные фильмы о СВО, пообщаться с ветеранами, оставить письма и рисунки для бойцов на передовой.В рамках мероприятия запланированы выступление военного оркестра ВВО и концерт От классики до рока. Также будет работать зона духовно-просветительской работы, выставка хабаровских волонтёров, интерактивные площадки — тренировочная зона для операторов БПЛА, экспозиции робототехники, мастер-классы по тактической медицине и фотозоны. Не останутся без внимания и площадка Полевая кухня, где желающие смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай.Форум Народ и армия едины пройдет в Платинум арене.