В расположении полка состоялась торжественная церемония. На плацу собрались почётные гости и сотрудники подразделения...

23 февраля в День Защитника Отечества во 2-ом оперативном полку полиции отмечается День основания. В 1957 году, когда страна еще залечивала раны, полученные в героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками, приказом МВД СССР в структуре ГУВД Мосгорисполкома был создан оперативный механизированный полк. В задачи нового подразделения входила борьба с уличной преступностью в столице и охрана общественного порядка.Сегодня 2-ой оперативный полк представляет собой уже отдельное структурное подразделение ГУ МВД России по г. Москве, действующее в целях непосредственного обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении различных массовых мероприятий, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении групповых нарушений общественного порядка в городе.Накануне этого большого праздника в расположении полка состоялась торжественная церемония. На плацу собрались почётные гости и сотрудники подразделения. Официальную часть полка открывал заместитель командира полка по служебной деятельности полковник полиции Евгений Симонов.Участники торжества, вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания. К мемориальному комплексу, расположенному на территории подразделения, были возложены венки и цветы.Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, также был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий. В завершение официальной части сотрудники 2 ОПП прошли по плацу торжественным маршем.В актовом зале гостей ждал праздничный концерт, на котором сотрудники подразделения и приглашённые гости выступили с различными песенными и инструментальными номерами. Финальной песней стал гимн 2-го оперативного полка полиции, под который встал весь зрительный зал.От всей души поздравляем наших дорогих защитников с 23 февраля и желаем силы, мужества и отваги. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, а любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение!2-ой ОПП ГУ МВД России по г. Москве