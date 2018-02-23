В расположении полка состоялась торжественная церемония. На плацу собрались почётные гости и сотрудники подразделения...
23 февраля в День Защитника Отечества во 2-ом оперативном полку полиции отмечается День основания. В 1957 году, когда страна еще залечивала раны, полученные в героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками, приказом МВД СССР в структуре ГУВД Мосгорисполкома был создан оперативный механизированный полк. В задачи нового подразделения входила борьба с уличной преступностью в столице и охрана общественного порядка.
Сегодня 2-ой оперативный полк представляет собой уже отдельное структурное подразделение ГУ МВД России по г. Москве, действующее в целях непосредственного обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении различных массовых мероприятий, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении групповых нарушений общественного порядка в городе.
Накануне этого большого праздника в расположении полка состоялась торжественная церемония. На плацу собрались почётные гости и сотрудники подразделения. Официальную часть полка открывал заместитель командира полка по служебной деятельности полковник полиции Евгений Симонов.
Участники торжества, вспоминая своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания. К мемориальному комплексу, расположенному на территории подразделения, были возложены венки и цветы.
Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных наград, также был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий. В завершение официальной части сотрудники 2 ОПП прошли по плацу торжественным маршем.
В актовом зале гостей ждал праздничный концерт, на котором сотрудники подразделения и приглашённые гости выступили с различными песенными и инструментальными номерами. Финальной песней стал гимн 2-го оперативного полка полиции, под который встал весь зрительный зал.
От всей души поздравляем наших дорогих защитников с 23 февраля и желаем силы, мужества и отваги. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, а любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение!
2-ой ОПП ГУ МВД России по г. Москве