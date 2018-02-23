На Олимпиаде в Пхенчхане завершился турнир фигуристов. Последними разыгрывали медали женщины в одиночном катании и наши Алина Загитова и Евгения Медведева лидировали после короткой программы. После произвольной они сохранили золотую и серебряную позиции.

На Олимпиаде в Пхенчхане завершился турнир фигуристов. Последними разыгрывали медали женщины в одиночном катании и наши Алина Загитова и Евгения Медведева лидировали после короткой программы. После произвольной они сохранили золотую и серебряную позиции.Напомним, что в короткой программе наши девушки друг за другом превысили мировой рекорд, но личный спор остался с минимальным преимуществом Загитовой. Остальные соперницы отставали достаточно сильно, так что при условии, что две россиянки обойдутся без ошибок в произвольном катании, золото и серебро должны были разыграть именно они.Загитова выступала раньше подруги по сборной и откатала великолепно. Ее результат – 156,65 в произвольной и 239,57 в сумме, — стал лучшим. После нее вышла канадка Кэтлин Осмонд, но превысить результат Алины не смогла.Медведева впервые в Пхенчхане показывала свою произвольную программу: в командном турнире она катала только короткую. Двукратная чемпионка мира показала все, на что способна, и показала результат… одинаковый с Алиной. 156,65 балла. Но это принесло ей только олимпийское серебро.Осмонд – третья. Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова заняла 8-е место.