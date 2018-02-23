Американец снял яркие, кадры во время рыбалки. В момент, когда мужчина вытащил из воды крупную рыбу, за ней вынырнул аллигатор. Хищник схватил добычу, когда она была еще на крючке.

Яркие кадры снял житель американского города Нью Порт Ричи (штат Флорида), вовремя рыбалки. В тот момент, когда мужчина вытащил свою добычу из воды за ней вынырнул аллигатор.Необычный инцидент произошел еще 22 августа 2017 года, но видеоролик был обнародован только сейчас.На кадрах видно, как за крупной рыбой, устремляется аллигатор. Хищник в мгновение ока оказывается на суше и хватает добычу, когда та была на крючке."Я снимал видео на рыбалке и до последнего не видел аллигатора" — поделился впечатлениями автор ролика.