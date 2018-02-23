Прыжок с 78-метрового здания едва не закончился гибелью для шведского экстремала, которого подвел парашют. Пугающие кадры снял приятель бейсджампера.

Прыжок с 78-метрового здания едва не закончился гибелью для шведского экстремала, которого подвел парашют, сообщает газета Aftonbladet. Пугающие кадры снял приятель бейсджампера.Инцидент произошел около полудня в минувшую субботу, 17 февраля, на острове Кунгсхольмен в Стокгольме. Два спортсмена выбрали в качестве трамплина 24-этажное строение Lindhagsskrapan, не получив на то разрешение властей и владельцев здания."Я смотрел телевизор в гостиной, когда увидел пролетевшего человека и взмывший в небо парашют. С мыслью "Боже, что происходит?", я вышел на балкон и увидел, что человек нормально приземлился на асфальт", — рассказал живущий на 12-м этаже мужчина.Коллеге спортсмена, который в этот момент готовился к прыжку, повезло куда меньше, хотя времени на подготовку у него было больше."Когда он пролетел мимо моего этажа, его парашют еще не был раскрыт. Я так испугался, что закричал", — поделился наблюдениями все тот же житель дома.Пострадавшего доставили в больницу, по уверениям врачей, его жизни ничего не угрожает.Крыша 78-метрового дома, которую местные жители использовали как террасу, была закрыта на замок в 2013 году, после того, как на ее облюбовали местные бейсджамперы.