Первыми отмечать праздник начали жители Владивостока.

День защитника Отечества отмечают во всех регионах России.Первыми отмечать праздник начали жители Владивостока. Там возложили цветы и венки к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. Кроме того, всем желающим показали боевую технику и накормили настоящей солдатской кашей. Любителей спорта ждут соревнования по джиу-джитсу, каратэ, шахматам и настольному теннису.Масштабно отмечают праздник в Екатеринбурге, сообщает телеканал "Россия 24". Утром жители города возложили венки к памятнику Георгию Жукову. Основные торжества пройдут в Центральном парке имени Маяковского. Там тоже подготовили выставку военной техники и показательные выступления, конкурсы и игры. Вечером — праздничный салют.