У Алины Загитовой и Евгении Медведевой один тренер на двоих. Это Этери Тутберидзе. Она вместе со своими звездочками - Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой - поднялась на самую вершину Олимпа.

У Алины Загитовой и Евгении Медведевой один тренер на двоих. Это Этери Тутберидзе. Она вместе со своими звездочками — Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой — поднялась на самую вершину Олимпа."Эти две ученицы являются воспитанницами Этери. В настоящее время, наверное, это тот тренер наряду с другими спасает наше фигурное катание", — заявил тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.У Этери Тутберидзе непростая судьба — гастроли по Америке с труппой русского балета на льду чуть не закончились для нее трагично. Она едва не погибла во время теракта в Оклахоме. Но выжила. Вернулась в Россию, начала все с нуля. Работала в цирке на льду, вела группы здоровья на надувных катках столицы. А затем стала тренировать будущих звезд в центре "Самбо-70"."Мощь школы переоценить невозможно. Удалось выстроить тренировочный процесс так, что дети, которые попадают в группу, настолько заряжены на успех, видят конкуренцию. Она их выталкивает к чемпионским высотам", — считает фигурист Илья Авербух.Так было с Юлией Липницкой, которая взяла золото на сочинской Олимпиаде. После оглушительного триумфа тандем распался. Но рядом остались такие верные ученики, как Евгения Медведева.По стопам уже признанных мастеров, воспитанных тренером, мечтают пойти и юные спортсмены. Среди них сестра Алины Загитовой."Я ее поздравляю, говорю, что держала кулаки и радуюсь. Вечером после каждой тренировки мы с ней общаемся по Viber", — рассказала сестра чемпионки.Школа Этери Тутберидзе, стиль работы и трудолюбие ее учеников дают непревзойденный результат. Уже ясно, что она войдет в историю отечественного спорта как мастер, зажигающий звезды Олимпа.