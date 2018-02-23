У Алины Загитовой и Евгении Медведевой один тренер на двоих. Это Этери Тутберидзе. Она вместе со своими звездочками - Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой - поднялась на самую вершину Олимпа.
У Алины Загитовой и Евгении Медведевой один тренер на двоих. Это Этери Тутберидзе. Она вместе со своими звездочками — Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой — поднялась на самую вершину Олимпа.
"Эти две ученицы являются воспитанницами Этери. В настоящее время, наверное, это тот тренер наряду с другими спасает наше фигурное катание", — заявил тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.
У Этери Тутберидзе непростая судьба — гастроли по Америке с труппой русского балета на льду чуть не закончились для нее трагично. Она едва не погибла во время теракта в Оклахоме. Но выжила. Вернулась в Россию, начала все с нуля. Работала в цирке на льду, вела группы здоровья на надувных катках столицы. А затем стала тренировать будущих звезд в центре "Самбо-70".
"Мощь школы переоценить невозможно. Удалось выстроить тренировочный процесс так, что дети, которые попадают в группу, настолько заряжены на успех, видят конкуренцию. Она их выталкивает к чемпионским высотам", — считает фигурист Илья Авербух.
Так было с Юлией Липницкой, которая взяла золото на сочинской Олимпиаде. После оглушительного триумфа тандем распался. Но рядом остались такие верные ученики, как Евгения Медведева.
По стопам уже признанных мастеров, воспитанных тренером, мечтают пойти и юные спортсмены. Среди них сестра Алины Загитовой.
"Я ее поздравляю, говорю, что держала кулаки и радуюсь. Вечером после каждой тренировки мы с ней общаемся по Viber", — рассказала сестра чемпионки.
Школа Этери Тутберидзе, стиль работы и трудолюбие ее учеников дают непревзойденный результат. Уже ясно, что она войдет в историю отечественного спорта как мастер, зажигающий звезды Олимпа.