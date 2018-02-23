В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. Филадельфия Флайерз на своем льду оказалась сильнее Коламбус Блю Джекетс - 2:1. Первую шайбу в этой встрече забросил российский форвард гостей Артемий Панарин.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. "Филадельфия Флайерз" на своем льду оказалась сильнее "Коламбус Блю Джекетс" — 2:1. Первую шайбу в этой встрече забросил российский форвард гостей Артемий Панарин.Благодаря этому голу россиянин сумел набрать 200-е очко в НХЛ. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 20, но не смог помочь своей команде победить "Филадельфию".В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" уступил "Торонто Мэйпл Ливс" лишь в буллитной серии – 3:4, а "Миннесота Уайлд" победила "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:2..@9Artemi: Mr. Steal Your Goal pic.twitter.com/Nx5ihocgWh— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 23 февраля 2018 г.