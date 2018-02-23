В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Ивановские полицейские перекрыли канал поставки на территорию региона крупных партий героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы ведомства, 18-летний уроженец Республики Марий Эл с декабря 2017 года привозил из Москвы в Ивановскую область крупные партии героина, расфасовывал их на разовые дозы и сбывал бесконтактным способом через тайники-закладки.При задержании полицейские изъяли у молодого человека 10 свертков с разовыми дозами героина общей массой 19,55 граммов. Дома у фигуранта было обнаружено еще около 120 таких свертков с героином, а также две банки из-под йогурта с аналогичным веществом общей массой 615 граммов.Злоумышленник арестован. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.