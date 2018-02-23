Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее подруга по сборной Алина Загитова, которая победила на Олимпийских играх в Пхенчхане, собираются продолжить свою дуэль на мировом первенстве, которое пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее подруга по сборной Алина Загитова, которая победила на Олимпийских играх в Пхенчхане, собираются продолжить свою дуэль на мировом первенстве, которое пройдет в Милане с 19 по 25 марта."После зимних Игр я немного отдохну и буду готовиться к чемпионату мира", – сказала журналистам Загитова. Медведева сообщила, что у нее точно такие же планы на концовку сезона.Напомним, что Медведева выиграла в Южной Корее серебро, но она является действующей чемпионкой мира и носит титул двукратной чемпионки Европы. Загитова в этом сезоне не проиграла ни одного старта: она выиграла первенство России и Старого Света, на котором Медведева отсутствовала из-за травмы.