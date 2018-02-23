Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы - Гидрометцентр

До минус 18,4 градуса опустились столбики термометров в столице в ночь на 23 февраля. Это стало самым низким показателем в столице нынешней зимой.До этого самой холодной за зиму была ночь на 8 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России: столбики термометров тогда опустились до отметки минус 16,8 градуса.По данным Росгидромета, холоднее всего этой ночью было на востоке Подмосковья — в поселке городского типа Черусти в Шатурском районе области. Ночная температура воздуха там составляла минус 29,6 градуса.